Петербурженка купила шубу почти за полмиллиона рублей. Она оказалась бракованной

По данным издания, осенью позапрошлого года женщина купила дорогую шубу в магазине Elena Furs. Вещь оказалось бракованной, и горожанка решила сдать ее обратно, однако получила письменный отказ. В итоге она обратилась в суд и выиграла его. Кроме стоимости шубы, суммы неустойки и 422-тысячного штрафа, Elena Furs выплатит пострадавшей 15 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.