Петербургский депутат запостил фото в костюме NASA в День космонавтики

Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Погорелов в честь Дня космонавтики сфотографировался в костюме NASA с табличкой «Поехали!» в руках. Он опубликовал снимок в Instagram. После того, как эту несуразицу заметили СМИ, он удалил пост.

Источник фото: Instagram

«Ровно 60 лет назад 12 апреля прозвучало легендарное „Поехали!“, ознаменовавшее начало пилотируемой космонавтики. Сегодня мы, жители России, отмечаем 60-летний юбилей первого полета человека в космос. Гордимся тем, что наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле-спутнике "Восток" облетел Землю и благополучно вернулся!» — подписал фотографию Погорелов, уточнили СМИ.

Депутат оставил под постом хештеги #мыпервые, #россиявперед и #русскиепервыевкосмосе. На левом плече Telegram-канал Mash на Мойке увидел шеврон в виде американского флага, однако сам депутат заявил, что там российский триколор, а костюм ему подарил друг.

Погорелова избрали депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга в 2016 году.