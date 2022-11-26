Общество 26 ноября 2022, 12:59 Петербургскую тюрьму «Кресты» выставят на продажу Закрытый петербургский изолятор «Кресты» передадут «Дом.РФ» для продажи РИА «Новости»

Читать 360tv в

Владение комплексом зданий бывшего следственного изолятора «Кресты» в Санкт-Петербурге передадут «Дом.РФ» для последующей продажи с торгов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу государственной компании.

В данный момент здания и территорию осматривают специалисты для последующей приемки объекта.

Реклама

«Мы планируем провести консультации с администрацией Санкт-Петербурга, экспертами, жителями города и потенциальными инвесторами, которые обладают компетенцией работы с уникальными архитектурными и историческими объектами, чтобы территория получила новые, востребованные функции и вернулась в городскую жизнь», — заявили в пресс-службе «Дом.РФ».

Реклама

РБК со ссылкой на протокол правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков уточнил, что сейчас здание находится на балансе Федеральной службы исполнения наказаний, которое передало ее в бессрочное пользование петербургской колонии-поселению № 8.

«Дом.РФ» после получения права на владение выставит здание и землю на торги. Большая часть средств (80%) перейдет подведомственному ФСИН Научно-производственное объединению уголовно-исполнительной системы.

Тюрьму «Кресты» построили в конце XIX века по проекту архитектора Антония Томишко. Ранее там находился СИЗО № 1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Но уже несколько лет здание не работает. Главный изолятор теперь находится в Колпине и носит название «Кресты-2». В разное время в здании на Арсенальной набережной планировали открыть отели, рестораны и апартаменты.