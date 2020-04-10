Петербургскую школу №58 могут назвать в честь Королева

Заместитель директора школы Ольга Данилова рассказала, что они уже получили «одобрение его дочери, поддержку Федерации космонавтики и комитета по образованию, ну и, конечно, администрации Санкт-Петербурга».

«У нас школа с достаточно длинной историей, находится на Проспекте Королева — поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы школа стала имени Сергея Павловича Королева», — рассказала она.

Данилова уточнила, что в школе «с первый по одиннадцатый класс дети заняты космонавтикой» и «есть музей космонавтики, который существует уже порядка 30 лет».