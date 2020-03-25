    25 марта 2020, 21:05

    Петербургского ветерана привязали ремнями к больничной койке. И это распространенная практика

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    В петербургской больнице имени Боткина 89-летнюю женщину-ветерана привязали ремнями к койке. Об этом сообщил сосед, присматривающий за пенсионеркой. В городском комитете по здравоохранению «360» прокомментировали ситуацию.
    Петербургского ветерана привязали ремнями к больничной койке. И это распространенная практика

    По данным 78.ru, утром 8 марта петербурженка Екатерина Райкова вызвала скорую. Ветерана отвезли в Боткинскую больницу. Соседи обнаружили ее привязанной к больничной койке и просящей о помощи. По словам самой Райковой, ее решили привязать после просьбы отпустить домой.

    «Смотрю — подходит, марлей рот закрыт. Подходит ко мне с веревкой, и начал привязывать. <…> Как он туго перевязал, да еще на грудь какой-то ремень положил толстый, чтобы сердце остановилось, что ли. Но я хоть хилая, да крепкая, все выдержала» — рассказала она.

    Сосед Алексей Козлов забрал ветерана Великой Отечественной из больницы под свою ответственность. Женщину отвезли домой.

    В комитете по здравоохранению Петербурга заявили «360», что не могут комментировать этот конкретный случай. Там пообещали обратиться в больницу, чтобы медучреждение провело проверку.

    Пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина отметила, что врачи иногда привязывают пожилых пациентов «в целях безопасности».

    Я знаю, что в целом если родственники не сидят у постели больного, то в целях безопасности иногда стариков приходится привязывать. Потому что они могут встать с койки и упасть, удариться головой — навредить сами себе. У каждой постели больного санитарку не посадишь

    Ольга Рябининапресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.