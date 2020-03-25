Петербургского ветерана привязали ремнями к больничной койке. И это распространенная практика
По данным 78.ru, утром 8 марта петербурженка Екатерина Райкова вызвала скорую. Ветерана отвезли в Боткинскую больницу. Соседи обнаружили ее привязанной к больничной койке и просящей о помощи. По словам самой Райковой, ее решили привязать после просьбы отпустить домой.
«Смотрю — подходит, марлей рот закрыт. Подходит ко мне с веревкой, и начал привязывать. <…> Как он туго перевязал, да еще на грудь какой-то ремень положил толстый, чтобы сердце остановилось, что ли. Но я хоть хилая, да крепкая, все выдержала» — рассказала она.
Сосед Алексей Козлов забрал ветерана Великой Отечественной из больницы под свою ответственность. Женщину отвезли домой.
В комитете по здравоохранению Петербурга заявили «360», что не могут комментировать этот конкретный случай. Там пообещали обратиться в больницу, чтобы медучреждение провело проверку.
Пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина отметила, что врачи иногда привязывают пожилых пациентов «в целях безопасности».
Я знаю, что в целом если родственники не сидят у постели больного, то в целях безопасности иногда стариков приходится привязывать. Потому что они могут встать с койки и упасть, удариться головой — навредить сами себе. У каждой постели больного санитарку не посадишьОльга Рябининапресс-секретарь комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.