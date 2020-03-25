Петербургского ветерана привязали ремнями к больничной койке. И это распространенная практика

В петербургской больнице имени Боткина 89-летнюю женщину-ветерана привязали ремнями к койке. Об этом сообщил сосед, присматривающий за пенсионеркой. В городском комитете по здравоохранению «360» прокомментировали ситуацию.

По данным 78.ru, утром 8 марта петербурженка Екатерина Райкова вызвала скорую. Ветерана отвезли в Боткинскую больницу. Соседи обнаружили ее привязанной к больничной койке и просящей о помощи. По словам самой Райковой, ее решили привязать после просьбы отпустить домой.

«Смотрю — подходит, марлей рот закрыт. Подходит ко мне с веревкой, и начал привязывать. <…> Как он туго перевязал, да еще на грудь какой-то ремень положил толстый, чтобы сердце остановилось, что ли. Но я хоть хилая, да крепкая, все выдержала» — рассказала она.

Сосед Алексей Козлов забрал ветерана Великой Отечественной из больницы под свою ответственность. Женщину отвезли домой.

В комитете по здравоохранению Петербурга заявили «360», что не могут комментировать этот конкретный случай. Там пообещали обратиться в больницу, чтобы медучреждение провело проверку.

Пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина отметила, что врачи иногда привязывают пожилых пациентов «в целях безопасности».