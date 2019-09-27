Петербургского автомобилиста осудят за сбитую пенсионерку

По данным издания, в июле пьяный водитель иномарки Jaguar, сдавая назад, сбил 71-летнюю женщину, которая стояла на тротуаре спиной к авто. В итоге пенсионерка получила множественные травмы и была доставлена в больницу. Мужчину ждет скамья подсудимых. Следующие семь лет он может провести за решеткой.