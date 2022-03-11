Петербургское отделение Российского фонда мира направит гуманитарную помощь на Донбасс

Санкт-Петербургское областное отделение Российского фонда мира начало сбор гуманитарной помощи для детей на Донбассе. Такой иформацией поделилась председатель правления организации Людмила Косткина. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

На данный момент сотрудники ведомства собирают очередную партию вещей. Уже во вторник их отправят на Донбасс вместе с другими гуманитарными грузами, которые удалось собрать в городе.

«Мы сегодня пакуем у себя то, что собрали сами. Что-то закупали самостоятельно, что-то отдают магазины. Отправка производится с Варшавской улицы по вторникам совместно с городским гуманитарным центром, который отправляет машины», — уточнила Людмила Косткина.