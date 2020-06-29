Петербургское кафе завлекало посетителей пошлой рекламой. Теперь придется отвечать

Управление Федеральной антимонопольной службы в Санкт-Петербурге возбудило уголовное дело в отношении компании за непристойную рекламу кафе. На нее в ведомство пожаловались сразу несколько жителей города.

Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. Речь идет о рекламе кафе «Щелкунчик», которое разместило в городе баннеры с текстом «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак». Надпись дополнялась двусмысленным изображением яичницы и сосиски. Жителям показалось, что эта реклама неэтична, поэтому они обратились в управление ФАС.

По результатам рассмотрения жалобы и полученных документов… возбуждено дело по признакам нарушения законодательства РФ «О рекламе» УФАС Санкт-Петербурга.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили против ООО «Династия» — именно эта компания распространяет рекламу кафе «Щелкунчик», что следует из документов, которые имеются в городском УФАС. Рассмотрение дела назначили на 14 июля.

В ведомстве подчеркнули, что использование непристойных образов в рекламе не допускается на основе части 6 статьи 5 закона «О рекламе».