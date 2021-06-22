Петербургское духовенство помолилось за конец пандемии с вертолета

Санкт-Петербург трижды осенили иконами с вертолета. В небо для молитвы поднялись митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и епархиальные священнослужители.

На борт для «воздушного» молебна взяли иконы Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского. Об этом сообщила пресс-служба петербургской митрополии.

«Правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами город на Неве», — отмечено в публикации.

Митрополит Варсонофий вместе с коллегами исполнил благодарственный молебен Иисусу Христу и акафисты «Иисусу Сладчайшему» и Пресвятой Богородице.

Аналогичный облет, напомнила «Фонтанка.ру», митрополит совершал год назад. Он также ездил с иконами по кольцевой автодороге.

Накануне в Минздраве подчеркнули, что Санкт-Петербург стал третьим из регионов РФ с наибольшим числом новых случаев COVID-19 за сутки. Во вторник ситуация повторилась: в городе стало на 1065 пациентов с ковидом больше.