Петербургским работодателям штрафами напомнили о правилах устройства на работу госслужащих
Две петербургские фирмы заплатят штраф на общую сумму 140 тысяч рублей за несоблюдение правил оформления на работу бывших госслужащих, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу районной прокуратуры.
Прокуратура Красносельского района установила, что ООО «АМК» и ООО «КАНТРИ» заключили трудовые договоры с бывшими сотрудниками государственных служб и не сообщили об этом их бывшим работодателям.
Правоохранители возбудили дело об административном нарушении, и мировой суд оштрафовал организации на 140 тысяч рублей.