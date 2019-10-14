Петербургским работодателям штрафами напомнили о правилах устройства на работу госслужащих

Прокуратура Красносельского района установила, что ООО «АМК» и ООО «КАНТРИ» заключили трудовые договоры с бывшими сотрудниками государственных служб и не сообщили об этом их бывшим работодателям.

Правоохранители возбудили дело об административном нарушении, и мировой суд оштрафовал организации на 140 тысяч рублей.