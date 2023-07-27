Общество 27 июля 2023, 22:59 Петербургским «Пятерочкам» запретили продавать алкоголь Лицензию на продажу алкоголя в магазинах «Пятерочка» в Петербурге приостановили РИА «Новости»

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Магазинам «Пятерочка» в Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя. Как рассказал РИА «Новости» представитель ритейлера Х5 Group, который управляет сетью магазинов, компания делает все, чтобы как можно скорее разрешить эту ситуацию.

Собеседник агентства также рассказал, почему это произошло. По его словам, это связано со случаем в 2020 году. Тогда один из магазинов продал алкогольный напиток несовершеннолетнему. Однако компания сразу же оплатила штраф.

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Всего в Северной столице около 500 магазинов. Все они теперь не могут торговать алкогольной продукцией.

Корреспондент издания «Коммерсант» проверил один из супермаркетов и увидел, что отдел с алкоголем перекрыт красной лентой, а на кассе висит объявление о том, что горячительные напитки не продают из-за технического сбоя.

В состав X5 Group входят магазины «Пятерочка», «Красный Яр», «Слата», «Перекресток», а также дискаунтеры «Чижик». В настоящий момент ритейлер управляет 22 682 магазинами во всей стране.