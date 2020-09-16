Петербургским льготникам запретят получать несколько проездных
В Санкт-Петербурге льготникам могут запретить получать несколько проездных по разным категориям. Соответствующий проект направили в юридический комитет. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Предлагается законодательно оформить правило, по которому льготники (пенсионеры, инвалиды, школьники и другие) смогут получать льготный проездной лишь по одному из оснований в соответствии с их собственным выбором. Это позволит исключить случаи злоупотребления.
Когда именно может заработать нововведение, не уточняется