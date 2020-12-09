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    09 декабря 2020, 15:06

    Петербургским барам пригрозили уголовными делами за работу по ночам

    Дарья Бунякова

    Некоторые заведения Петербурга заявили, что не станут закрываться в новогодние праздники. В свою очередь Следственный комитет пригрозил владельцам баров и ресторанов уголовными делами за отказ не работать ночью.
    Петербургским барам пригрозили уголовными делами за работу по ночам

    «Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей <…> „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — привел ТАСС слова старшего помощника руководителя ГУ СК России по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова.

    В свою очередь первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов отметил, что ограничительных не придерживается лишь незначительная часть заведений в городе.

    «Мы все понимаем, что работают 1-2% от всех заведений общепита, которых восемь тысяч в нашем городе. И, соответственно, эти 1-2% несут значимую угрозу все равно, мы и правоохранительные органы будем усиливать проверки», — заключил он.

    Бары и рестораны Петербурга ранее в знак протеста сделали «Карту сопротивления». Заведения заявили, что не будут прекращать работу в праздничные дни. Перед этим власти ввели ограничения на работу общепита. Заведения не смогут принимать гостей с 30 декабря по 3 января, а также с 19:00 до 06:00 с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января, пишет «Газета.ru».