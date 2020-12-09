Петербургским барам пригрозили уголовными делами за работу по ночам

Некоторые заведения Петербурга заявили, что не станут закрываться в новогодние праздники. В свою очередь Следственный комитет пригрозил владельцам баров и ресторанов уголовными делами за отказ не работать ночью.

«Проводятся процессуальные проверки, по результатам которых будут, возможно, возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей <…> „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“», — привел ТАСС слова старшего помощника руководителя ГУ СК России по Санкт-Петербургу Сергея Капитонова.

В свою очередь первый зампред комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов отметил, что ограничительных не придерживается лишь незначительная часть заведений в городе.

«Мы все понимаем, что работают 1-2% от всех заведений общепита, которых восемь тысяч в нашем городе. И, соответственно, эти 1-2% несут значимую угрозу все равно, мы и правоохранительные органы будем усиливать проверки», — заключил он.

Бары и рестораны Петербурга ранее в знак протеста сделали «Карту сопротивления». Заведения заявили, что не будут прекращать работу в праздничные дни. Перед этим власти ввели ограничения на работу общепита. Заведения не смогут принимать гостей с 30 декабря по 3 января, а также с 19:00 до 06:00 с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января, пишет «Газета.ru».