Петербургский врач рассказал о своем хобби: он рисует портреты пассажиров в метро

Врач из Санкт-Петербурга Андрей Кузнецов рассказал, что увлекается рисованием. Он рисует пассажиров метро. Вместе с коллегами они даже устроили небольшую выставку. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Кузнецов рассказал, что ему творчество необходимо наравне с наукой. Он уточнил, что совмещать сложно, но иногда получается. Также врач пояснил, что рисует с самого детства, хоть и не имеет художественного образования.

Кузнецов рисует по дороге на работу. Его моделями становятся пассажиры метро, которые даже не видят, что их рисуют.

«Люди не должны видеть, как я их рисую, иначе все будет разрушено», — рассказал врач.

Также он добавил, что обычно выбирает не просто красивые лица, а какие-то необычные типажи с характером.

«Рисовать просто красивое лицо мне сложно, потому что это небыстрая работа. А вот какие-то характерные лица, носатые, с подбородками, — они меня привлекают. Конечно, люди на моих картинах шаржированные, утрированные», — рассказал Кузнецов.

Выставка проходит в музее медицинского университета имени И. П. Павлова. Там не только работы Кузнецова, но и его коллег и даже их детей и внуков.