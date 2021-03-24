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    24 марта 2021, 16:26

    Петербургский врач рассказал, на что потратит деньги от Юрия Дудя

    Полина Петрова

    Весной этого года петербургский врач Сергей Иевков, который основал проект «Благотворительная больница», выиграл обучение для лидеров некоммерческих организаций (НКО) в конкурсе журналиста Юрия Дудя. Победителям конкурса дадут миллион на их цели, написало ИА «Невские новости».

    Петербургский врач рассказал, на что потратит деньги от Юрия Дудя

    Иевков организовал свой проект в 2018 году. Его основной целью является оказание медико-социальной помощи бездомным людям на улицах в Санкт-Петербурге. Специалисты также работают в приютах и заброшенных помещениях.

    «В конце прошлого года я смотрел интервью с кинокритиком Антоном Долиным. Во-первых, интервью просто замечательное. А во-вторых, во время него Дудь анонсировал проведение конкурса», — вспомнил молодой человек.

    Условия конкурса требовали от участников рассказать, какой проект они хотят реализовать и какое образование для этого необходимо. Иевков написал о своем проекте. Врач объяснил, что хочет учиться в Московской школе профессиональной филантропии на курсе для лидеров НКО. Сергей написал Дудю, что ему нужны только 300 тысяч.

    Через некоторое время с Иевковым связались, а еще через день был объявлено, что Юрий включил его в число трех победителей. Медик начнет проходить обучение осенью этого года.