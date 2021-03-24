Петербургский врач рассказал, на что потратит деньги от Юрия Дудя

Весной этого года петербургский врач Сергей Иевков, который основал проект «Благотворительная больница», выиграл обучение для лидеров некоммерческих организаций (НКО) в конкурсе журналиста Юрия Дудя. Победителям конкурса дадут миллион на их цели, написало ИА «Невские новости».

Иевков организовал свой проект в 2018 году. Его основной целью является оказание медико-социальной помощи бездомным людям на улицах в Санкт-Петербурге. Специалисты также работают в приютах и заброшенных помещениях.

«В конце прошлого года я смотрел интервью с кинокритиком Антоном Долиным. Во-первых, интервью просто замечательное. А во-вторых, во время него Дудь анонсировал проведение конкурса», — вспомнил молодой человек.

Условия конкурса требовали от участников рассказать, какой проект они хотят реализовать и какое образование для этого необходимо. Иевков написал о своем проекте. Врач объяснил, что хочет учиться в Московской школе профессиональной филантропии на курсе для лидеров НКО. Сергей написал Дудю, что ему нужны только 300 тысяч.

Через некоторое время с Иевковым связались, а еще через день был объявлено, что Юрий включил его в число трех победителей. Медик начнет проходить обучение осенью этого года.