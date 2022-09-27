Петербургский врач Лопатина назвала количество детей, которые поступают в больницу с инородными телами в желудке | 360°

Общество 27 сентября 2022, 16:10 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Петербургский врач Лопатина назвала количество детей, которые поступают в больницу с инородными телами в желудке

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Заведующая отделением эндоскопии Филатовской больницы, врач-эндоскопист Лидия Лопатина рассказала, что в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова за год поступает примерно 1000 детей с инородными телами в желудочно-кишечном тракте. Об этом написал «Петербургский дневник».

По словам медика, самыми опасными инородными телами считаются магниты из так называемого неокуба и батарейки.

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«Безобидные инородные тела — например, фантик, монетка, бижутерия практически всегда, в 80% случаев, выйдут самостоятельно и родители через некоторое время обнаружат его в горшке. Но если ребенок проглотил, не дай бог, магнитные шарики из конструктора или батарейку, принимается решение о немедленном удалении предмета. Самое страшное — магниты из так называемого неокуба и батарейки, они очень агрессивные для организма», — добавила Лопатина.

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Несмотря на многочисленные призывы запретить к продаже для детей магнитные конструкторы, проблема на сегодняшний день по-прежнему остается актуальной, заключила медик.

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