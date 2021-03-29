Петербургский Водоканал собрал 1,5 миллиона кубометров осадков за зиму

Стало известно, как убирали дороги Сакт-Петербурга на протяжении прошлой недели. За это время в среднем в город выходило больше 708 единиц техники и по 1150 дворников к ним на пару.

«Ночью — более 660 машин и 300 работников ручного труда. В садах и парках каждый день в среднем трудились 250 специалистов и 50 единиц специализированной техники», рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

В минувшую неделю с дорог собрали и утилизировали более 29,7 тысячи кубометров снежного покрова. Всего же с начала зимы городской Водоканал собрал 1,5 миллиона кубометров осадков. За семь дней с улиц вывезли 1,1 тысячи кубометров мусора, 1,26 тонны смета.

29 марта улицы северной столицы моют 719 единиц техники и 1141 работник ручного труда комитета по благоустройству. Бульвары, аллеи, парки и сады убирают еще 12 машин и 125 садовников, добавили «Невские новости».