Петербургский водитель на глазах полицейских выбросил килограмм наркотиков в окно

Полицейские остановили Ford Fusion на Рябовском шоссе в Санкт-Петербурге. Водитель разнервничался и выбросил в окно килограммовый сверток, в котором оказались наркотики. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Когда водитель остановил машину, выбросил через переднее пассажирское окно автомобиля пакет с веществом», — рассказали в полиции.

По данным МВД, 29-летний мужчина попытался избавиться от наркотической смеси общим весом почти килограмм. Водителя задержали и отвезли в отдел. Против него завели уголовное дело. Водителю грозит до 20 лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что это произошло около полудня 13 мая.

В октябре 2020 года в Ленинградской области наркокурьер на Mercedes пустился наутек от полицейских на скорости 240 километров в час. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось стрелять по колесам. После этого беглец сдался.