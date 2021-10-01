Петербургский университет профсоюзов отверг обвинения в удержании студентов в вузе

Сообщения в СМИ о насильственном удержании студентов в здании Санкт-Петербургского университета профсоюзов не соответствуют действительности, заявили в пресс-службе СПбГУП. В вузе заявили, что обратились в правоохранительные органы.

В пресс-службе СПбГУП отметили, что за поступками студентов якобы стоят конкретные преподаватели, которые, по данным университета, собирали с учащихся деньги на аренду помещений в период локдауна, но до кассы арендодателя деньги донесены не были.

В релизе указали на то, что организаторы поборов будут пытаться и дальше манипулировать студентами. Из-за чего некоторые могут апеллировать к врачам и искать сочувствия у общественности, но администрация не будет им потакать, потому что тогда ни о каком обучении и воспитании не будет и речи, добавили в университете.

«Правоохранительными органами ведется расследование. Просматривается состав деяний, предусмотренных статье о мошенничестве, или как минимум нарушение административной статьи об осуществлении предпринимательской деятельности без госрегистрации и статьей о нарушении санитарно-эпидемиологических правил», — перечислили сотрудники университета.

Ролик, на котором студентка падает в обморок, пообещали отправить на экспертизу. В пресс-службе подчеркнули, что на самом деле девушке не было плохо и сознание она не теряла.

О конфликте студентов и руководства вуза ранее сообщала «Фонтанка». По данным издания, 27 сентября у учащихся третьего курса кафедры актерского мастерства была встреча с ректором вуза Александром Запесоцким. Причиной, по словам студентов, стал конфликт между администрацией университета и двумя преподавателями.