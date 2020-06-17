Петербургский трансгендер отсудила почти два млн рулей за увольнение

Анастасия 10 лет работала печатником глубокой печати под именем Николай в типографии «Яношка Павловск» в Коммунаре. Но после смены пола в 2017 году ее уволили. Директор сослался на перечень из 456 профессий, запрещенных для женщин в России. Согласно нему женщина не может быть печатником глубокой печати.

Суд встал на сторону Анастасии, объяснив, что перечень составлен, исходя из охраны материнства. Увольнение признали незаконным. Работадатель должен восстановить девушку в должности, выплатить ей 10 тысяч рублей компенсации за моральный вред и 1,85 миллиона рублей за вынужденный прогул.