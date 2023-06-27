Общество 27 июня 2023, 18:13 Петербургский ТЮЗ имени Брянцева выступит с гастролями в Белоруссии

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Санкт-Петербургский ТЮЗ имени Брянцева выступит с гастролями на сцене Белорусского государственного академического театра юного зрителя. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Петербургская труппа представит спектакли «Алые паруса», «Бедная Лиза», «Петсон и Финдус» и «Сказка о потерянном времени».

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Отмечается, что минские зрители с нетерпением ждали приезда гостей из Петербурга, все билеты на спектакли давно проданы.