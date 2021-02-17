Петербургский суд закрыл доступ к еще четырем аниме

Суд в Санкт-Петербурге запретил распространение четырех аниме-сериалов с портала YummyAnime. Ограничение коснулось японских мультфильмов «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах».

«Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокуроров о признании информации, размещенной в сети интернет по электронным адресам, информацией, распространение которой на территории РФ запрещено», — приводит ТАСС текст сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Ранее суды в Санкт-Петербурге заблокировали доступ к аниме на популярных ресурсах, в числе которых сайты jut.su, Yummy Anime, AnimeGO и социальная сеть «ВКонтакте».

Под запрет попали ссылки на сериалы «Тетрадь смерти», третий эпизод «Инуяшики» и мультфильмы «Токийский гуль» и «Эльфийская песнь». В объединенной пресс-службе петербургских судов объяснили, что ограничения наложили на аниме на конкретных платформах, где не было маркировки «18+».

Ранее Netflix анонсировала премьеру аниме-сериала по мотивам популярной мультипользовательской видеоигры Dota 2. Первую серию покажут на стриминговом сервисе 25 марта.