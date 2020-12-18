Петербургский суд рассмотрит иск о запрете аниме «Тетрадь смерти» и «Токийский террор»

«Всего суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков и сорок девять ссылок, касающихся аниме. Дела приняты к производству», — сообщили в пресс-службе судов.

Суд рассмотрит на предмет особой жестокости такие анимационные сериалы, мультфильмы и мультсериалы, как «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор», «Межвидовые рецензенты».

По мнению прокуратуры, в этих произведениях очень много жестокости, губительные форматы взаимоотношений и обилие психологического насилия. Это может нанести вред неокрепшей психике детей и подростков.

Ранее «Царьград» писал об украинце, который убил двоих и ранил восьмерых человек на улице. Он признался, что совершить преступление ему приказали «высшие силы», а в рюкзаке якобы у него лежит «тетрадь смерти». При задержании он представился Адамом.