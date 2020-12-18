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    18 декабря 2020, 12:20

    Петербургский суд рассмотрит иск о запрете аниме «Тетрадь смерти» и «Токийский террор»

    Екатерина Шамина

    Петербургский суд рассмотрит иск о запрете «Тетради смерти» и еще нескольких японских аниме. Об этом сообщил портал ИА Nation News со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

    «Всего суд по требованию прокуратуры зарегистрировал пять исков и сорок девять ссылок, касающихся аниме. Дела приняты к производству», — сообщили в пресс-службе судов.

    Суд рассмотрит на предмет особой жестокости такие анимационные сериалы, мультфильмы и мультсериалы, как «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Токийский террор», «Межвидовые рецензенты».

    По мнению прокуратуры, в этих произведениях очень много жестокости, губительные форматы взаимоотношений и обилие психологического насилия. Это может нанести вред неокрепшей психике детей и подростков.

    Ранее «Царьград» писал об украинце, который убил двоих и ранил восьмерых человек на улице. Он признался, что совершить преступление ему приказали «высшие силы», а в рюкзаке якобы у него лежит «тетрадь смерти». При задержании он представился Адамом.