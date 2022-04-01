Петербургский орнитолог Вадим Аводнев рассказал о желании открыть центр хищных птиц

Сокольник Вадим Аводнев рассказал газете «Петербургский дневник» о желании открыть в Санкт-Петербурге центр, посвященный хищным птицам. Это место могло бы совмещать в себе питомник и реабилитационный центр для пострадавших диких птиц.

Аводнев рассказал, что начал заниматься хищными птицами случайно 12 лет назад, когда нашел выпавших из гнезда птенцов и принял решение забрать их домой и выкормить. С этого началась любовь к ним, в особенности — к соколам. Сейчас Аводнев работает орнитологом-сокольником в аэропорту Пулково и мечтает открыть центр в Петербурге.

«Сейчас я ищу такое место, где можно было бы открыть центр, который бы объединил в себе все, что связано с хищными птицами. Собрать коллектив, у которого бы глаза горели, людей, неравнодушных к птицам. Здесь можно было бы проводить выставки, а также разместить и питомник, и реабилитационный центр. Мечтаю собрать все воедино», — рассказал орнитолог.