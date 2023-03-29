Общество 29 марта 2023, 15:55 Петербургский омбудсмен Светлана Агапитова рассказала о главных проблемах региона

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Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова подготовила доклад на 300 страниц для выступления перед Заксобранием города. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Омбудсмен отразила в документе главные проблемы региона. В частности, она выделила ситуацию с проживанием в психоневрологических диспансерах. Сейчас около половины размещенных в них пациентов — дееспособные. Агапитова считает, что для них нужно организовывать другие условия. Например, вводить систему сопровождаемого проживания.

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Кроме того, омбудсмен отметила проблему маршрутизации онкобольных. Она достаточна широкая и требует решения сразу по нескольким направлениям. В частности, и в сфере информирования людей. А также создания единой системы учета пациентов для разных учреждений.

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