Петербургский НИИ рассказал о разработке вакцины от коронавируса

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток ФМБА России создает вакцину от нового коронавируса. Предположительно, она защитит от опасного вируса людей разных возрастов.

Такое заявление сделал в комментарии РИА «Новости» представитель НИИ.

Он добавил, что дети не попадают в группу риска. Большинство заразившихся короновирусом — люди старше 30 лет. В любом случае вакцину сначала проверят на здоровых взрослых людях. Только потом, возможно, ее будут использовать и для лечения малышей.

Представитель НИИ отметил, что COVID-2019, в отличие от гриппа, очень стабилен и практически не мутирует. Поэтому разрабатываемые сейчас вакцины будут действовать и через какое-то продолжительное время.

Новый тип коронавируса впервые зарегистрировали в китайском Ухане в конце 2019 года. Через какое-то время вирус распространился по всему Китаю и вышел за его пределы. Сейчас эпидемия официально подтверждена в Италии, Иране, Южной Корее. В последней общее число инфицированных превысило четыре тысячи человек.