Петербургский метрополитен начал дезинфицировать жетоны из-за коронавируса

Глава города 3 апреля спустился в петербургское метро, чтобы проверить, как там борются с распространением коронавирусной инфекции и обеспечивают безопасность граждан. Беглов одобрил ужесточение мер по уборке.

В метро ежедневно проводят дезинфекцию общественных зон. Ежечасно приводят в порядок контактные поверхности. Четыре раза в сутки делают влажную уборку пассажирских зон с дезинфицирующими средствами. Ежечасно на конечных станциях в составах протирают поручни.

Губернатор Санкт-Петербурга обсудил с сотрудниками метрополитена дезинфекцию проездных жетонов. Сейчас в кассах можно купить только новые жетоны. Для профилактики распространения COVID-19 их также обрабатывают специальными веществами.

Напомним, в Санкт-Петербурге зафиксировано более 140 случаев заражения. Выздоровело 17 человек, летальный исход был у двух людей.