Петербургский контролер вернул сбежавшего из дома мальчика родителям

Контролер автобуса из Санкт-Петербурга помог потерявшемуся семилетнему мальчику вернуться домой в город Сертолово Ленинградской области. Подробности спасения ребенка рассказал сайт kp.ru.

Заплаканного мальчика нашли на окраине города, около станции метро «Проспект Просвещения». Он стоял на остановке маршрутного автобуса. Контролер Роман Проскудин спросил у ребенка, что у него случилось. Выяснилось, что мальчик сбежал из дома и заблудился.

Роман сообщил о происшествии диспетчеру и в службу спасения «112». Мальчика контролер посадил в автобус, который шел по нужному ему маршруту. На конечной их уже ждали сотрудники полиции.

«По дороге мальчик рассказал, что его зовут Никита, что ему семь лет. Я стал интересоваться, в каком доме он живет и что находится рядом с ним. Но он знал только город, микрорайон и номер дома», — рассказал Роман.

В ходе рассказа мальчик назвал свою фамилию и уточнил, что маму зовут Лена. Этого оказалось достаточно, чтобы найти его родителей. Но сначала мальчика доставили в Тосковскую межрайонную больницу, где его осмотрели врачи, а после передали потерявшегося ребенка маме.