Петербургский контактный зоопарк незаконно держал редкую сову

Прокуратура Санкт-Петербурга и Комитет по природопользованию обнаружили нарушения в работе контактного зоопарка «Трогательный музей сов».

Владельцы зверинца содержали представителя исчезающего вида — сипуху обыкновенную. Птица внесена в список животных, попадающих под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Однако зоопарк не смог предоставить документы, подтверждавшие законность владения птицей.

В данный момент сипуху забрали в госпиталь для птиц «Зеленый попугай». Прокуратура рассматривает вопрос о привлечении владельцев к административной ответственности.