Петербургский избирком получил «третий неуд» от ЦИК

Работа избирательной комиссии Санкт-Петербурга вызвала сомнения у ЦИК. В Центризбиркоме в третий раз признали ее неудовлетворительной.

Глава ЦИК Элла Памфилова выразила недоверие своему петербургскому коллеге Виктору Миненко. Об этом говорится в Telegram-канале Центризбиркома. Членам комиссии предложили досрочно сложить с себя полномочия.

«Если рекомендации не будут выполнены, у ЦИК России остается право подать исковое заявление в суд о роспуске комиссии», — подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что претензии к работе петербургского избиркома возникали и раньше. Однако на все призывы исправиться ЦИК получал формальные отписки, а местная система себя все больше дискредитировала.

«Апофеозом стала ситуация с дополнительными выборами депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись по вине избиркома», — пояснила Элла Памфилова.

Она заметила, что из-за действий комиссии возможности реализовать свое избирательное право лишились более 70 тысяч избирателей и шесть кандидатов.

«Комиссия не делает никаких выводов. В этой ситуации мы не можем бездействовать», — заключила глава ЦИК.

Как уточнил ТАСС, который процитировал Памфилову, это уже «третий неуд» на счету петербургского избиркома.