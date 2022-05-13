Петербургский «Горэлектротранс» получит новую тяговую подстанцию

Новую тяговую подстанцию для ГУП «Горэлектротранс» построят в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Больше 10 лет здание тяговой подстанции ГУП „Горэлектротранс“ на Пискаревском проспекте стоит в „зеленой сетке“. Все это время оно находится в аварийном состоянии. В 2010 году предприниматель Игорь Водопьянов предложил городским властям обмен активами: он был готов бесплатно построить для Петербурга новую тяговую подстанцию, забрав старое аварийное здание вместе с участком под застройку. К сожалению, этот вопрос на долгое время просто подвис в воздухе», — рассказал Денис Минкин, директор предприятия.

Теперь сделка наконец состоялась и новая подстанция взамен аварийной будет построена.