19 декабря 2023, 19:07
«Петербургский дневник» запустил бесплатную новогоднюю почту в Москве
Новогодняя почта «Петербургского дневника» открылась на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Ее посетители смогут бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку страны, сообщили на сайте издания.
Ежегодно такая почта открывается на Дворцовой площади в Петербурге, в этом году губернатор Александр Беглов распорядился запустить ее на главной выставке в Москве. Редакция газеты привезла в столицу 20 тысяч открыток.
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Отмечается, что на бумажные поздравления попали работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта.
ВДНХ
Выставка-форум «Россия»
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