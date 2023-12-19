Общество 19 декабря 2023, 19:07 «Петербургский дневник» запустил бесплатную новогоднюю почту в Москве

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Новогодняя почта «Петербургского дневника» открылась на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Ее посетители смогут бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку страны, сообщили на сайте издания.

Ежегодно такая почта открывается на Дворцовой площади в Петербурге, в этом году губернатор Александр Беглов распорядился запустить ее на главной выставке в Москве. Редакция газеты привезла в столицу 20 тысяч открыток.

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Отмечается, что на бумажные поздравления попали работы победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта.