«Петербургский дневник» увеличил свое вещание в общественном транспорте города

Со 2 августа телеканал «Петербургский дневник» будет вещать на 1130 экранах в городском наземном электротранспорте. Все сюжеты будут идти без звука, но с субтитрами. Об этом написало издание «Петербургский дневник».

Пассажиры транспорта смогут увидеть не только новостные ролики, но и развлекательно-познавательные материалы о жизни города, узнают о театральных и музыкальных премьерах, выставках и других культурных мероприятиях.

По словам главного редактора издания Кирилла Смирнова, на сайте можно будет увидеть все те же новости, которые транслируются в городском транспорте.

«Последние годы мы стараемся „уходить в цифру“, делать как можно больше диджитал-проектов, и развитие „Петербургского дневника на транспорте“ — еще один важный шаг в этом направлении. В настоящее время мы также подключили сервис прямой трансляции: теперь на сайте spbdnevnik.ru в режиме реального времени можно смотреть те же новости, которые видят пассажиры городского электротранспорта», — сказал он.

Новое средство массовой информации — «Петербургский дневник на транспорте» — было запущено в апреле этого года информационно-издательским центром «Петроцентр».