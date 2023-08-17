Общество 17 августа 2023, 15:29 «Петербургский дневник»: собственника дозорной башни Галерной гавани в Петербурге могут отправить под суд

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В Смольном хотят подать иск в суд на собственника дозорной башни Галерной гавани, расположенной на Васильевском острове. Об этом написал «Петербургский дневник».

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассказали, что власти требуют от него отреставрировать башню. Научно-проектная документация по реставрации и приспособлению объекта для современного использования была разработана еще в 2013–2015 годах.

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Привести в порядок дозорную башню необходимо до 20 сентября этого года.