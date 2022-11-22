Общество 22 ноября 2022, 13:43 «Петербургский дневник»: рабочие завершают строительство ледовой арены на проспекте Юрия Гагарина

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Готовность новой ледовой арены на проспекте Юрия Гагарина в Петербурге составляет 87,5%. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказали в «СКА Арена».

На данный момент рабочие монтируют блоки архитектурного фасада.

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«Полностью завершено остекление здания (общая площадь всего остекления — 22500 м²). Алюминиевое покрытие купола кровли смонтировано на 60 процентов», — говорится в сообщении.

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На территории объекта специалисты продолжают высаживать деревья. Уже завершен конструктив площадки скейт-парка, производится раскладка газонов и мощение дорожек.