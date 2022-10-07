Петербуржец женился перед отправкой добровольцем на фронт | 360°

Общество 07 октября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

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Петербуржец Андрей Николенко, потомственный казак, женился на своей девушке Дарье Анголь, прежде чем отправиться добровольцем на фронт. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

Церемония прошла в ЗАГС на Фурштатской улице, а уже через пару часов Николенко уехал в военкомат.

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Николенко рассказал, что записался в добровольцы, «вдохновившись подвигами многих ребят». С женой он оставил восьмимесячного сына.

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«Я понимаю, что произойти может что угодно. Поэтому мы решили расписаться сейчас. Таким образом, после моего возвращения мы сможем с супругой и малышом жить дальше, сосредоточившись на других вещах», — заявил Николенко.

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