Общество 03 апреля 2024, 18:56 «Петербургский дневник»: орехи лучше всего хранить в холодильнике

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Не стоит оставлять орехи в мешке. Для продления срока годности их лучше всего хранить в холодильнике при температуре не выше +20 градусов, сообщил «Петербургский дневник».

Влажность при этом должна быть оптимальная, от 20 до 50%, в зависимости от вида ореха. Также продукт лучше поместить в стеклянные емкости с герметичной крышкой, поскольку пакеты и пластик могут пропускать воздух.

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Отмечается, что орехи можно заморозить, это продлит срок годности без ущерба качеству.