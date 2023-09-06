06 сентября 2023, 13:29
«Петербургский дневник»: Новая Голландия стала любимым общественным местом у петербуржцев
Для большинства петербуржцев остров Новая Голландия стал любимым общественным пространством в городе. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Также местные жители посоветовали для посещения «Севкабель Порт», Приморский парк Победы и Каменный остров.
Реклама
Кроме того, многие петербуржцы с удовольствием посещают набережную реки Карповки, Никольские Ряды, общественное пространство в Музее стрит-арта и исторический парк «Россия – моя история».
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама