Общество 06 сентября 2023, 13:29 «Петербургский дневник»: Новая Голландия стала любимым общественным местом у петербуржцев

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Для большинства петербуржцев остров Новая Голландия стал любимым общественным пространством в городе. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Также местные жители посоветовали для посещения «Севкабель Порт», Приморский парк Победы и Каменный остров.

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Кроме того, многие петербуржцы с удовольствием посещают набережную реки Карповки, Никольские Ряды, общественное пространство в Музее стрит-арта и исторический парк «Россия – моя история».