Общество 12 февраля 2024, 18:13 «Петербургский дневник»: нейросети перенесли действие фильма «Джуманджи» в Петербург

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Нейросети перенесли действие фильма «Джуманджи» в Санкт-Петербург. Основные достопримечательности и улицы города дополнились дикой природой, сообщил «Петербургский дневник».

Так, технологии искусственного интеллекта населили квартал у «Лахта Центра» разными животными. На Дворцовой площади вырос огромный дуб, а Набережные канала Грибоедова сильно позеленели.

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Кроме того, нейросети поселили диких оленей в жилые дворы Санкт-Петербурга.