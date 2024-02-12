12 февраля 2024, 18:13
«Петербургский дневник»: нейросети перенесли действие фильма «Джуманджи» в Петербург
Нейросети перенесли действие фильма «Джуманджи» в Санкт-Петербург. Основные достопримечательности и улицы города дополнились дикой природой, сообщил «Петербургский дневник».
Так, технологии искусственного интеллекта населили квартал у «Лахта Центра» разными животными. На Дворцовой площади вырос огромный дуб, а Набережные канала Грибоедова сильно позеленели.
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Кроме того, нейросети поселили диких оленей в жилые дворы Санкт-Петербурга.
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