Общество 20 февраля 2024, 19:01 «Петербургский дневник»: нейросети не заменят работников в сфере искусства и культуры

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Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в разные профессии и автоматизируют их. При этом работников в сфере искусства и культуры нейросети не заменят, сообщил «Петербургский дневник».

Роботы не справятся с деятельностью, где важно передать эмоции и уникальность авторского восприятия. Также искусственный интеллект не заменит сотрудников сфер психологии, медицины и образования — здесь требуются эмпатия и чувство сопереживания.

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Отмечается, что именно человеческие способности, идеи и креативность делают мир разнообразным и прогрессивным.