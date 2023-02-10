Общество 10 февраля 2023, 14:49 «Петербургский дневник»: наш город имеет партнерские отношения с 88 зарубежными городами

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В пятницу, 10 февраля, в Петербурге празднуют День дипломатического работника. В пресс-службе Смольного рассказали, что на сегодняшний день город на Неве имеет партнерские отношения с 88 зарубежными городами и 30 регионами, написал «Петербургский дневник».

В Петербурге находится 27 генеральных консульств, действует четыре отделения посольств, а также 37 почетных консулов.

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Накануне дипломатов поздравил губернатор города Александр Беглов.

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«Вам приходится быть на шаг впереди, постоянно самосовершенствоваться, использовать классические приемы и новые подходы», — отметил он в своей речи.