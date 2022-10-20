Стало известно, сколько квартир в Санкт-Петербурге выставлены на продажу с пометкой «срочно» | 360°

20 октября 2022, 18:08
Стало известно, сколько квартир в Санкт-Петербурге выставлены на продажу с пометкой «срочно»
Только 2% квартир в Петербурге продаются срочно
Частичная мобилизация не привела к увеличению количества объявлений о срочной продаже квартир. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП».
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По данным агентства, сейчас только 2% квартир на вторичном рынке в Петербурге продаются с отметкой «срочно». По данным на 18 октября, в городе продают 28,1 тысячи квартир, из этого числа только 468 квартир владельцы хотят продать как можно скорее.
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