Стало известно, сколько квартир в Санкт-Петербурге выставлены на продажу с пометкой «срочно» | 360°

Общество 20 октября 2022, 18:08 Стало известно, сколько квартир в Санкт-Петербурге выставлены на продажу с пометкой «срочно» Только 2% квартир в Петербурге продаются срочно

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Частичная мобилизация не привела к увеличению количества объявлений о срочной продаже квартир. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные агентства недвижимости «ПРАЙД ГРУПП».

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По данным агентства, сейчас только 2% квартир на вторичном рынке в Петербурге продаются с отметкой «срочно». По данным на 18 октября, в городе продают 28,1 тысячи квартир, из этого числа только 468 квартир владельцы хотят продать как можно скорее.