Общество 26 декабря 2023, 18:56 «Петербургский дневник»: корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе отметил первый юбилей

Читать 360tv в

Корпус отделения экстренной помощи НИИ имени И. И. Джанелидзе в Северной столице отметил первый юбилей. За год медики приняли 70 тысяч пациентов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Открытие состоялось 24 декабря 2022-го. Реализация строительства была выполнена по поручению губернатора Александра Беглова.

Реклама

Площадь корпуса составляет 24 тысячи квадратных метров. На территории расположены десять операционных, противошоковый блок, восемь отделений реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории и кабинеты лучевой диагностики.