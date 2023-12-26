26 декабря 2023, 18:56
«Петербургский дневник»: корпус НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе отметил первый юбилей
Корпус отделения экстренной помощи НИИ имени И. И. Джанелидзе в Северной столице отметил первый юбилей. За год медики приняли 70 тысяч пациентов. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
Открытие состоялось 24 декабря 2022-го. Реализация строительства была выполнена по поручению губернатора Александра Беглова.
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Площадь корпуса составляет 24 тысячи квадратных метров. На территории расположены десять операционных, противошоковый блок, восемь отделений реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории и кабинеты лучевой диагностики.
Санкт-Петербург
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