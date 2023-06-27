Общество 27 июня 2023, 18:15 «Петербургский дневник»: число выданных трудовых патентов в Петербурге увеличилось до 270 тысяч

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В Санкт-Петербурге увеличилось количество выданных трудовых патентов с 236 до 270 тысяч за последние три года. Об этом сообщил председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов газете «Петербургский дневник».

По его словам, иностранные рабочие стали чаще легализовываться, мигрантов в городе стало меньше. Власти города стараются сделать процесс легализации трудовой деятельности максимально доступным и прозрачным.

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Отмечается, что в этом году с целью работы в Петербург приехали около 500 тысяч иностранцев.