19 декабря 2023, 11:28
«Петербургский дневник»: чаще всего в Петербург приезжали москвичи
Жители Москвы чаще всего выбирали для своих поездок Санкт-Петербург в 2023 году. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на данные комитета по развитию туризма.
Москва с результатом 22,5% неизменно за последние несколько лет располагается на первом месте. Вторую строчку заняла Московская область, на третьем месте расположилась Псковская область.
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Отмечается, что также в Петербург в 2023 году часто приезжали жители Карелии, Татарстана, Краснодарского края, Нижегородской и Тверской областей.
Санкт-Петербург
Туризм
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