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    07 декабря 2020, 19:46

    Петербургский депутат выступил против идеи о круглосуточной продаже алкоголя в праздники

    Артур Блянихов

    Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев обсудил с «Невскими новостями» возможность разрешить городским магазинам продавать спиртные напитки в новогодние праздники круглосуточно.

    Законодатель напомнил, что в Северной столицы алкоголь можно купить с 11:00 до 22:00.

    «Но я бы добавил еще час. Тем более что федеральное законодательство разрешает устанавливать границы с 8:00 до 23:00», — обратил внимание депутат.

    По его мнению, не следует продавать спиртное круглосуточно. В противном случае алкоголизация населения повысится.