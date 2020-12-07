Петербургский депутат выступил против идеи о круглосуточной продаже алкоголя в праздники

Законодатель напомнил, что в Северной столицы алкоголь можно купить с 11:00 до 22:00.

«Но я бы добавил еще час. Тем более что федеральное законодательство разрешает устанавливать границы с 8:00 до 23:00», — обратил внимание депутат.

По его мнению, не следует продавать спиртное круглосуточно. В противном случае алкоголизация населения повысится.