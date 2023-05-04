Общество 04 мая 2023, 11:47 Петербургский депутат Рябоконь призвал отказаться от доплаты за детское кресло в такси

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Депутат петербургского Законодательного собрания Андрей Рябоконь потребовал провести проверку на соблюдение антимонопольного законодательства в отношении сервисов такси, которые берут дополнительную плату за тарифы с детстким креслом. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По словам парламентария, порядок цен в такси несправедливый. Наценка за детское кресло может доходить почти до 100 рублей. Кроме того, таксисты начинают возмущаться, если на ребенка старше 12 лет не вызвали детский тариф. Андрей Рябоконь посчитал такое поведение самодеятельностью и обратился в ФАС.

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«Полагаю, что все автомобили, оказывающие услуги легкового такси, обязаны быть оборудованы детскими креслами, поскольку водитель такси не вправе отказать в оказании услуг такси пассажиру с ребенком», — отметил парламентарий.

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