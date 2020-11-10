Петербургский депутат попросил возбудить уголовное дело за распространение видео с Дзюбой

Анохин заметил, что ролик был выложен в Сеть без согласия Дзюбы, а характер самого видео может указывать на «незаконное распространение сведений о частной жизни спортсмена, составляющих его личную или семейную тайну».

«Прошу Вас провести проверку наличия в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса РФ УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни)», — отмечается в обращении.

Законодатель попросил возбудить уголовное дело в случае выявления в действиях неизвестных лиц признаков состава преступления.

По данным издания, в минувшие выходные в Сеть слили интимное видео, на котором Дзюба удовлетворяет себя. Общественность разделилась на два лагеря. Одни осудили спортсмена, другие встали на его защиту.