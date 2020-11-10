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    10 ноября 2020, 14:34

    Петербургский депутат попросил возбудить уголовное дело за распространение видео с Дзюбой

    Артур Блянихов

    Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин направил в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет обращение с просьбой возбудить уголовное дело в отношении распространителей интимного ролика с участием футболиста Артема Дзюбы. Об этом сообщил портал News.ru.

    Анохин заметил, что ролик был выложен в Сеть без согласия Дзюбы, а характер самого видео может указывать на «незаконное распространение сведений о частной жизни спортсмена, составляющих его личную или семейную тайну».

    «Прошу Вас провести проверку наличия в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного статьей 137 Уголовного кодекса РФ УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни)», — отмечается в обращении.

    Законодатель попросил возбудить уголовное дело в случае выявления в действиях неизвестных лиц признаков состава преступления.

    По данным издания, в минувшие выходные в Сеть слили интимное видео, на котором Дзюба удовлетворяет себя. Общественность разделилась на два лагеря. Одни осудили спортсмена, другие встали на его защиту.