Петербургский депутат объяснил рост числа неплательщиков алиментов

По мнению законодателя, рост числа неплательщиков алиментов увеличивается из-за личной недисциплинированности и разных материальных возможностей. Депутат напомнил о жестких мерах, которые применяются к таким нарушителям.

«Не платят, пропадают. Когда его начинают за что-то где-то „принимать“, — он идет и оплачивает», — обратил внимание Чебыкин.