Петербургский дельфинарий переедет на Черное море

По данным телеканала «Царьград», после этого дельфинарий вернется в Северную столицу. За это время на месте старого здания могут построить элитный дом. По данным издания, варианты для нового помещения под дельфинарий есть, но подробности пока не уточняются. Известно, что новый вариант будет просторнее и комфортнее как для животных, так и для посетителей.